Жители Европы на несколько часов столкнулись с проблемами в работе Skype

Новости мира. Шесть часов назад пользователи столкнулись с проблемами в программе Skype. Эти неполадки в основном коснулись жителей Европы, в том числе и Беларуси, России и Украины, а также пользователей из Японии и Индии.

Пользователи отмечают, что невозможно зайти в свой аккаунт, а также возникают проблемы при получении и отправке текстовых сообщений.

Скриншот с сайта: downdetector.co.uk

По словам представителей компании Skype, они были в курсе указанных проблем и делали все для их устранения. На официальном сайте программы через несколько часов после сбоя появилась информация, что вопрос решен.

В прошлый раз сбои в работе программы произошли в начале лета. Skype был недоступен в течение нескольких часов.