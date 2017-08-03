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Жители Европы на несколько часов столкнулись с проблемами в работе Skype

03.08.2017 - 16:54

Новости мира. Шесть часов назад пользователи столкнулись с проблемами в программе Skype. Эти неполадки в основном коснулись жителей Европы, в том числе и Беларуси, России и Украины, а также пользователей из Японии и Индии.

Пользователи отмечают, что невозможно зайти в свой аккаунт, а также возникают проблемы при получении и отправке текстовых сообщений.

Скриншот с сайта: downdetector.co.uk

По словам представителей компании Skype, они были в курсе указанных проблем и делали все для их устранения. На официальном сайте программы через несколько часов после сбоя появилась информация, что вопрос решен.

В прошлый раз сбои в работе программы произошли в начале лета. Skype был недоступен в течение нескольких часов.

Весной 2017 года политолог при помощи этой программы давал комментарий BBC, когда эфир начали срывать двое его детей – здесь подробнее.

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