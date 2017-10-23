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Журналистку «Эха Москвы» после операции погрузили в искусственную кому

23.10.2017 - 21:49

Новости России. Татьяна Фельгенгауэр прооперирована. Врачи уверяют, что жизни журналистки ничего не угрожает. Сейчас женщина находится в реанимации. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о состоянии коллеги.

Алексей Венедиктов (главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», комментарий РИА-Новости):
Состояние серьезное. До завтра в искусственной коме (сне) и искусственной вентиляции легких.

Напомним, днем 23 октября в редакцию радиостанции ворвался человек. С ножом он напал на ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Удар пришелся в шею.

Нападавшим оказался уроженец Грузии, постоянно проживающий в Израиле. Ему 48 лет.

На видео, распространенном официальным сайтом ГУМВД по Москве, задержанный рассказывает, что Фельгенгауэр «преследовала (его) два месяца»  через «телепатический контакт».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство (здесь подробнее).

Фото: Анатолий Струнин / ТАСС

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