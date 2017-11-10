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Зидан в Москве, Месси в снегу, Подольски на Красной площади: что делали звезды футбола в России

10.11.2017 - 17:31

Новости России. 9 ноября в Москве был представлен официальный мяч предстоящего Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году.

Презентовали мяч нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси и тренер футбольного клуба «Реал», экс-игрок национальной сборной Франции – Зинедин Зидан. Он поприветствовал главный атрибут чемпионата и написал в соцсетях «приятно познакомиться».

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Мяч был произведен компанией Adidas.

Он имеет современную бесшовную конструкцию. Его название – Telstar 18. Это сокращенное словосочетание «звезда экрана» – star of television.

Фото: instagram.com/adidasfootball

Кроме Зидана и Месси в официальной церемонии приняли участие еще несколько мировых футболистов – Лукаш Подольски, Хаби Алонсо, Кака, Алессандро Дель Пьеро.

Футболисты прогулялись по Москве и приняли участие в официальном мероприятии.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах по всей России – в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Саранске, Калининграде и Ростове-на-Дону.

11 ноября днем состоится товарищеский матч между командами России и Аргентины, чья национальная сборная уже проводит тренировки в Москве.

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Мы собрали фотографии звезд мирового футбола, которые они публиковали в соцсетях во время посещения столицы России.

Фото: instagram.com/adidasfootball
instagram.com/adidasfootball. Слева направо. Алессандро Дель Пьеро, Хаби Алонсо, Зинедин Зидан, Кака, Лукас Подольски
Фото. instagram.com/adidasfootball. Слева направо. Алессандро Дель Пьеро, Хаби Алонсо, Зинедин Зидан, Кака, Лукас Подольски
instagram.com/adidasfootball. Лионель Месси.
Фото. instagram.com/adidasfootball. Лионель Месси.
instagram.com/zidane
Фото. instagram.com/zidane
instagram.com/leomessi
Фото. instagram.com/leomessi
instagram.com/poldi_official
Фото. instagram.com/poldi_official
instagram.com/poldi_official
Фото. instagram.com/poldi_official
instagram.com/poldi_official
Фото. instagram.com/poldi_official
instagram.com/poldi_official
Фото. instagram.com/poldi_official
instagram.com/poldi_official
Фото. instagram.com/poldi_official
instagram.com/xabialonso
Фото. instagram.com/xabialonso
instagram.com/kaka
Фото. instagram.com/kaka
instagram.com/alessandrodelpiero
Фото. instagram.com/alessandrodelpiero

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