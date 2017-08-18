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Звезда дискотек 90-х Евгений Осин пропал без вести

18.08.2017 - 15:52

Новости России. В Москве пропал без вести певец Евгений Осин.

Об этом 18 августа сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что семья 52-летнего певца написала заявление в полицию, где сообщила о пропаже Осина.

В данный момент полиция пытается установить местонахождение исполнителя. Подробности пока неизвестны.

Евгений Осин – музыкант, певец и автор песен. Звезда 90-х. Самыми известными хитами артиста являются «Плачет девушка в автомате», «Попутчица», «Восьмое марта» и «Качка».

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