Звезды на красной дорожке: Instagram-обзор образов открытия фестиваля «Кинотавра-2017»

Новости России. C 7 по 14 июня в Сочи пройдет ежегодный кинофестиваль «Кинотавр». Он проводится с 1991 года. Президентом фестиваля является продюсер Александр Роднянский, который совсем недавно вернулся из Канн, где в основной конкурсной программе был представлен российский фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», получивший специальный приз жюри. Кстати,

Роднянский вел трансляцию событий на Лазурном берегу в своих социальных сетях – здесь подробнее.

Александр Роднянский и Андрей Звягинцев. Фото: alexander.rodnyansky

В нынешнем году в состав жюри вошли Юлия Пересильд, Александр Велединский, Игорь Гринякин, Игорь Мишин, Александр Родионов, а председателем стал Народный артист России Евгений Миронов.

Открыла фестиваль картина Павла Чухрая «Холодное танго», главные роли в котором исполнили Юлия Пересильд – о лучших работах актрисы мы уже писали, и молодая звезда фильма «Притяжение» и сериала «Оптимисты» – Риналь Мухаметов. Самого режиссера отметили специальным призом фестиваля.

Кадр из фильма «Холодное танго». Фото: film.ru

В конкурсной программе примет участие 15 работ, среди которых 7 дебютных фильмов. За главный приз также поборются «Заложники» Резо Гигинеишвили о том, как группа грузинской молодежи в 80-е пыталась угнать самолет, «Аритмия» Бориса Хлебникова с Александром Яценко и Ириной Горбачевой в главных ролях, «Блокбастер» Романа Волобуева, где роли исполнили Светлана Устинова, Анна Чиповская, Евгений Цыганов. Особое внимание стоит обратить на фильмы «Рок» от сына Карена Шахназарова – Ивана, «Жги» режиссера Кирилла Плетнева, «Мифы», где роли сыграл весь цвет российского кино – в том числе и Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Иван Ургант.

Кадр из фильма «Мифы». Фото: afisha.mail.ru

Фильмом закрытия фестиваля станет киноальманах «Про любовь. Только для взрослых» от продюсера Анны Меликян, которая несколько лет назад стала лауреатом фестиваля. Одну из ролей исполнит Джон Малкович.

Мы посмотрели, чем делились в социальных сетях знаменитости, которые приехали на открытие смотра в сочинский Зимний театр.

Светлана Ходченкова

После бала. Фото: svetlana_khodchenkova

Светлана Ходченкова — одна из самых востребованных актрис России (Здесь подробнее)

Павел Деревянко

Фото: pablo_derevyanko

Фото: pablo_derevyanko

Вадим Верник

Фото: vadim_vernik

Кирилл Плетнев

Фото: kirpletnev

Фото: kirpletnev

Агния Кузнецова

Фото: agniakyza

Резо Гигинеишвили

Фото: rezofilm

Дарья Чаруша

Фото: charusha

Нонна Гришаева

Фото: grishaevanonna

Наталья Рудова

Фото: rudovanata