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Александр Лукашенко поздравил президента Сербии с Днем государственности

15.02.2017 - 11:36

Новости Беларуси. В Сербии 15 февраля отмечают национальный праздник – День государственности. От имени белорусского народа и себя лично Президента Сербии Томислава Николича поздравил Александр Лукашенко. 

Глава государства отметил высокий уровень сотрудничества, основанный на духовной и культурной общности.

Александр Лукашенко также поздравил сербского лидера с днем рождения, выразив убеждение, что совпадение взглядов по основным вопросам международной политики будут и дальше способствовать расширению двустороннего диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил президента Сербии с Днем государственности

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