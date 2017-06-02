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Эмир Кустурица попал в аварию в Сербии: что известно о ЧП

02.06.2017 - 15:04

Новости Сербии. 62-летнего режиссера Эмира Кустурицу с места аварии доставили в больницу. О состоянии мужчины пока ничего не сообщается.

По информации сербских изданий, автомобиль Mercedes, в котором находился режиссер, вылетел с дороги.

Авария произошла на трассе в Сербии, примерно в 140 километрах от Белграда.

Знаменитый режиссер находился на пассажирском сидении, человеку, который вел машину, также понадобилась помощь медиков.

Эмир Кустурица – сербский кинорежиссер, работы которого отмечены «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля, «Серебряным медведем» фестиваля в Берлине, «Серебряным львом» Венецианского кинофестиваля.

В 2015-м году во время визита в Беларусь Кустурица заявил, что намерен снять фильм в Беларуси. Действие фильма разворачивается во время Второй мировой на территории Беларуси. Рассказывает он о партизанской борьбе с немецко-фашистскими захватчиками (здесь подробнее).

Эмир Кустурица

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