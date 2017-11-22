Международный трибунал приговорил Ратко Младича к пожизненному заключению

Новости мира. Ратко Младича приговорили к пожизненному заключению. Международный трибунал по бывшей Югославии признал экс-главнокомандующего армии Республики Сербской виновным по 10 из 11 пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, 75-летнего Младича обвиняли в артиллерийских обстрелах мирных жителей в Сараево и организации в июле 1995 в Сребренице резни около 8000 мусульманских мужчин и мальчиков.

В 2016 году политического руководителя Младича Радована Караджича суд счел ответственным по похожим обвинениями и приговорил к 40 годам лишения свободы.