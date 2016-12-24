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Умерла стюардесса, пережившая падение с 10-километровой высоты

24.12.2016 - 12:11

Новости Сербии. Информационные агентства сообщили о смерти стюардессы, выжившей после падения самолета с высоты 10 километров. Весне Вулович было 66 лет.

По предварительной информации, женщина скончалась 20 декабря.

Друзья и родственники не могли дозвониться до Весны. Спустя несколько дней они забили тревогу и обратились в полицию. Дверь квартиры, в которой жила женщина, пришлось взломать. Бездыханное тело Весны Вулович обнаружили в ванной комнате. Что стало причиной смерти, станет известно после ряда экспертиз.

Весна Вулович стала известной во всем мире после трагедии, которая произошла в 1972 году. Тогда, в небе над Чехословакией крушение потерпел самолет McDonnell Douglas DC-9. На высоте более чем 10 тысяч километров на борту авиалайнера взорвалась бомба. Лайнер буквально развалился на части.

На борту находились 28 человек, из них 5 членов экипажа.

Из всех выжила только Вулович. Она упала без парашюта с высоты 10 160 метров и выжила. Случай невероятный, он зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса. На момент катастрофы Весне было 22 года. Она работала стюардессой, но в тот день не должна была выходить на работу. Из-за ошибки авиакомпании ее отправили в рейс вместо другой стюардессы с тем же именем (Весна Николич).

В результате падения женщина получила многочисленные травмы, несколько дней находилась в коме. Лечение длилось больше года. Окончательно восстановившись, она мечтала вернуться к работе. Но руководство авиакомпании так и не решилось вернуть Весну на предыдущую должность. Женщина получила место в офисе перевозчика.

Весна Вулович

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