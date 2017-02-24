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Ким Чен Нам умер от нервно-паралитического яда: эксперты проверяют аэропорт

24.02.2017 - 14:34

Новости Малайзии. В Малайзии определили вещество, с помощью которого убили Ким Чен Нама. Анализ проб, взятых со слизистой оболочки глаза и кожи лица старшего брата действующего политического лидера КНДР,

выявил яд, обладающий нервно-паралитическим действием.

Стоит отметить: данное вещество относится к видам химического оружия. В связи с полученными данными, в аэропорту, где произошло нападение, эксперты очистят все помещения и проверят их на наличие химикатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ким Чен Нам умер от нервно-паралитического яда: эксперты проверяют аэропорт

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