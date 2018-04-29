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Ким Чен Ын заявил, что готов закрыть ядерный полигон Пунгери в мае

29.04.2018 - 16:53

Новости Северной Кореи. К сообщениям из-за рубежа. Лидер КНДР готов закрыть ядерный полигон Пунгери в мае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Об этом Ким Чен Ын сообщил на саммите двух Корей. Сообщается, что на закрытие будут приглашены эксперты и журналисты из США. На этом полигоне с 2006 года было проведено 6 ядерных испытаний.

По мнению северо-корейского лидера, после подписания мирного договора с Соединенными Штатами в ядерном арсенале страны не будет необходимости. Кстати, американский президент Дональд Трамп уже выразил готовность встретиться с лидером КНДР в течение месяца.

Ким Чен Ын заявил, что готов закрыть ядерный полигон Пунгери в мае

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