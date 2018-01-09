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Переговоры КНДР и Южной Кореи: стороны обсудят варианты участия северокорейских спортсменов в Зимней Олимпиаде

09.01.2018 - 12:14

Новости Северной Кореи. Делегации КНДР и Южной Кореи начали переговоры на министерском уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что стороны обсудят пути улучшения отношений, а также рассмотрят варианты участия северокорейских спортсменов в Зимней Олимпиаде. На повестке также возможность встреч родственников из разделенных семей.

Встреча идет в демилитаризованной зоне, в так называемом «Доме мира». Переговоры проходят в закрытом режиме. Отметим, что это первый диалог между Севером и Югом за последние два года.

О готовности к диалогу с Сеулом, который позволит прекратить эскалацию напряженности на Корейском полуострове, во время новогоднего обращения заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

КНДР и Южная Корея впервые за 2 года проводят переговоры

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