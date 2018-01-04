﻿ СМИ стали известны результаты испытаний баллистической ракеты в КНДР | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

СМИ стали известны результаты испытаний баллистической ракеты в КНДР

04.01.2018 - 12:45

Новости Северной Кореи. Обстоятельства неудачных испытаний баллистической ракеты в КНДР стали известны СМИ со ссылкой на источник в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запуск, произведенный в апреле 2017 закончился... падением обломков на населенный пункт. Ракета среднего радиуса действия рухнула на промышленный район крупного города Токчхон. При этом в СМИ отмечают, что инцидент привел к значительным разрушениям.

О человеческих жертвах не сообщается. До этого ЧП и после Пхеньян провел несколько успешных испытаний баллистических ракет, в том числе с ядерным зарядом.

В мире эти запуски расценили как вызовы всему человечеству. А Совбез ООН незамедлительно ввел пакет жестких санкций. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял о готовности нанести удар по США, а глава Белого дома Дональд Трамп не исключал военного решения конфликта.

СМИ стали известны результаты испытаний баллистической ракеты в КНДР

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: СК
Студент из Могилева изготавливал самодельное оружие: возбуждено уголовное дело
Пакеты с патронами нашли рядом с рождественской ярмаркой в Берлине
Пакеты с патронами нашли рядом с рождественской ярмаркой в Берлине
В Таиланде задержали участников банды «Ангелы ада»: изъяты оружие и боеприпасы
В Таиланде задержали участников банды «Ангелы ада»: изъяты оружие и боеприпасы
© public domain
The National Interest: ВВС США готовят свой F-35 к подавлению российской и китайской ПВО
http://www.stockvault.net/
Folha: Оказавшийся под бременем санкций концерн «Калашников» перейдет в частные руки
Полиция Киева переведена на усиленное патрулирование после задержания людей со взрывчаткой
Полиция Киева переведена на усиленное патрулирование после задержания людей со взрывчаткой
Кровавые атаки в США как следствие массовой вооруженности населения. Что нужно знать владельцу оружия в Беларуси?
Кровавые атаки в США как следствие массовой вооруженности населения. Что нужно знать владельцу оружия в Беларуси?
Фото: Joe Skipper/Reuters
Триллион на войну: США модернизируют ядерную триаду – Газета.Ru
Все новости по теме Оружие и боеприпасы
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru