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Все страны ООН вышлют трудовых мигрантов из КНДР на родину

23.12.2017 - 18:05

Новости мира. Совбез ООН ввел очередные международные санкции в отношении КНДР как ответ на ракетные испытания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые меры расширяют торговое эмбарго против Северной Кореи,

еще больше урезаются возможности Пхеньяна получать средства из-за рубежа.

Резолюция предполагает также заморозку активов и введение запрета на поездки в отношении двух десятков человек. Среди них представители 8 банков и руководитель программы оружия массового поражения. Кроме того, в течение года все страны ООН обязаны выслать трудовых мигрантов из КНДР на родину.

Все страны ООН вышлют трудовых мигрантов из КНДР на родину

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