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Мартен Фуркад: «На следующей неделе я хочу увидеть своих детей, а затем снова продолжить борьбу за победу»

04.12.2017 - 11:38

Новости Швеции. В мужской гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде не знал равных Мартен Фуркад. На пресс-конференции французский биатлонист рассказал, что результатом доволен, и отметил: «если не одержу победу в пасьюте, это будет мое худшее выступление в Эстерсунде за последние 7 лет».

Мартен Фуркад, французский биатлонист:
Я действительно доволен сегодняшним результатом, потому, что, несмотря на два попадания на пьедестал ранее, знал – если не одержу победу в пасьюте, это будет мое худшее выступление в Эстерсунде за последние 7 лет. Но все получилось и теперь, думаю, со спокойной душой могу готовиться к следующему этапу. Я был очень удивлен тем, как изменилась ситуация после второго огневого рубежа – многие ушли на круги. Рад, что в тот момент мне удалось этого избежать.  На следующей неделе я хочу увидеть своих детей, немного отдохнуть, а затем снова приступить к соревнованиям и продолжить борьбу за победу.

Белорусы Максим Воробей и Роман Елётнов были крайне далеки от вершин – 46-е и 53-е место соответственно.

Продолжение соревновательной программы Кубка мира ожидает нас в пятницу в австрийском Хохфильцене.

Мартен Фуркад

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