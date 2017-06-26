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Тело Дали эксгумируют для проведения ДНК-теста

26.06.2017 - 17:40

Новости Испании. Испанский суд выпустил постановление об эксгумации художника Сальвадора Дали. Как сообщают испанские СМИ, это будет сделано, чтобы провести экспертизу по установлению отцовства.

Иск в 2015 году подала испанка Пилар Абель, которая утверждает, что является дочерью известного сюрреалиста. По словам шестидесятилетней женщины, ее мать в начале пятидесятых встречалась с Дали и всегда называла его отцом Абель (девочка родилась в 1956 году).

Десять лет Пилар Абель делала ДНК-тест, используя частицы кожи и волос с посмертной маски Сальвадора Дали. Однако «потенциальная дочь» художника утверждает, что не получила результаты.

Пилар Абель

Сальвадор Дали умер в 1989 году в возрасте 85 лет. Сюрреалист похоронен в музее имени себя в каталонском городе Фигерас.

Занимаясь поиском необычных образов для своих работ Дали часто засыпал с гаечным ключом в руке – здесь подробнее

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