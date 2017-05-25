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«МЮ» впервые в истории выиграл Лигу Европы

25.05.2017 - 21:40

Новости Англии. Голландский «Аякс» и английский «Манчестер Юнайтед» встретились 24 мая на «Френдс Арене» в Стокгольме, чтобы оспорить титул сильнейшей команды Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Оба клуба уже давно не завоевывали континентальных трофеев – «МЮ» с 2008 года, а «Аякс» и вовсе с 1995. Фаворитами финального поединка считались парни Жозе Моуринью, и надежды своих поклонников они полностью оправдали.

В первом тайме голом отметился Поль Погба, а в дебюте второго забил Генрих Мхитарян.

Помимо первого в своей истории кубка УЕФА «Манчестер Юнайтед» получил и право сыграть в будущем сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов.

«МЮ» впервые в истории выиграл Лигу Европы

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