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Осколками повредило множество автомобилей: ночью в Мальмё прогремел взрыв

18.01.2018 - 12:22

Новости Швеции. У полицейского участка в шведском Мальмё прогремел мощный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поскольку инцидент произошёл ночью и людей ни в здании, ни на улице не было, обошлось без пострадавших. Однако разлетевшимися осколками повредило множество припаркованных у места ЧП автомобилей.

Сейчас район оцеплен. Правоохранители и взрывотехники пытаются установить детали происшествия. Есть сведения, что вскоре после детонации стражи порядка задержали одного человека. Однако имеет ли он отношение к случившемуся, пока не сообщается.

Осколками повредило множество автомобилей: ночью в Мальмё прогремел взрыв

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