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Почему не будут вручать Нобелевскую премию по литературе?

04.05.2018 - 11:58

В 2018 году не будут вручать Нобелевскую премию по литературе. 

Эта информация была опубликована на официальном сайте премии. Церемонию намерены провести в 2019 году. Этот случай является уникальным – в последний раз награда не вручалась во время Второй мировой войны. 

«Одним из обстоятельств, которые могут оправдывать данное исключение, является серьезная ситуация в учреждении, присуждающем призы. В данном контексте решение о призе не будет восприниматься как заслуживающее доверия». 

Организация должна пойти на эти меры на фоне сексуального скандала (читать далее). 

Данное решение академии подчеркивает серьезность ситуации и в будущем поможет сохранить репутацию Нобелевской премии. Перенос премии по литературе не влияет на присуждение Нобелевских премий в 2018 году в других категориях. 

Нобелевский фонд надеется, что Шведская академия приложит все усилия к восстановлению своего авторитета в качестве вручающего награды учреждения, а также проинформирует о конкретных действиях, которые предпринимаются. 

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