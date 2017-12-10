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В Швеции около 20 человек забросали синагогу коктейлями с зажигательной смесью

10.12.2017 - 15:26

Новости Швеции. Дерзкое нападение на синагогу расследуют шведские правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гетеборге около 20 человек забросали здание коктейлями с зажигательной смесью.

Чудом обошлось без пострадавших. Люди, которые в тот момент находились в синагоге, успели укрыться в подвале. Трое из предполагаемых нападавших уже задержаны. Полиция сейчас проверяет, поступали ли угрозы еврейской общине города.

Ранее в шведском Мальме прошла акция против действий президента США. Сотни демонстрантов осуждали решение Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. 

В Швеции около 20 человек забросали синагогу коктейлями с зажигательной смесью

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