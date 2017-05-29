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В Швеции переезжает целый город (видеофакт)

29.05.2017 - 10:55

Новости Швеции. Целый город Кируна – 18 тысяч человек –  переезжает в Швеции. Сейчас проходит первый этап великого переселения – на новые места перевозят исторические здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На кардинальные перемены местная власть  пошла из-за расширения шахты по добыче железной руды. Вскоре самый северный город страны может просто провалиться под землю. Все расходы по переезду заполярной Кируны взяла на себя горнодобывающая компания, потратив на переселение уже свыше миллиарда долларов.

В Швеции переезжает целый город (видеофакт)

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