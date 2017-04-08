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В Швеции приспущены флаги. Люди несут цветы и свечи к месту теракта

08.04.2017 - 14:58

Новости Швеции. В Швеции 8 апреля приспущены флаги в память о жертвах теракта.

На место трагедии, где грузовик беспощадно давил людей, жители города несут цветы.

Букеты, свечи и лампады оставляют вдоль оцепления полицейских. Трагедия разыгралась днем 7 апреля. На большой скорости грузовик начал давить прохожих на одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Машина проехала полкилометра, пока не врезалась в здание торгового центра.

Погибли 4 человека, травмированы – 15.

Полиция задержала подозреваемого в совершении теракта. По некоторым данным, грузовик был начинен взрывчаткой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швеции приспущены флаги. Люди несут цветы и свечи к месту теракта

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