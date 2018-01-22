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Второй раз за неделю. В Швеции возле офисного здания прогремел взрыв

22.01.2018 - 13:36

Новости Швеции. В шведском городе Мальмё произошёл взрыв возле офисного здания.

Как сообщает Expressen, полицию вызвали около девяти вечера. Очевидцы рассказали о громком взрыве. В результате происшествия была повреждена дверь ресторана. Пострадавших нет.

На место инцидента прибыли правоохранители. Ведутся поиски виновных.

Полиция изъяла автомобиль Audi в целях безопасности. В нём могли находиться два человека, которые помогли скрыться с места происшествия преступникам. Полиция эту информацию пока не подтвердила.

Офисное здание находится недалеко от полицейского участка в микрорайоне Розенгорд, где ночью 17 января произошёл ещё один взрыв. Сотрудники правоохранительных органов оградили обширную территорию возле места происшествия.

Во время взрыва осколками повредило множество автомобилей – здесь подробнее.

 
Фото: FRITZ SCHIBLI

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