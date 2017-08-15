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В Швеции редкий лось белого цвета попал на видео

15.08.2017 - 11:54

Новости Швеции. В Швеции местный житель снял на видео как редкий вид лося – с окрасом белого цвета переходит реку. Ролик был снят 10 августа.

Как отметили в описании видео, швед давно мечтал запечатлеть на пленке этот вид лося и ему, наконец, улыбнулась удача. Вероятность встретить животного с таким окрасом составляет 1 к 100.

Скриншот из видео

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По словам экспертов, несмотря на цвет животного, лося нельзя назвать альбиносом. Такой окрас – это генетическая мутация, которая делает лося легкой добычей для хищников из-за своего внешнего вида.

Почему животные-альбиносы не выживают в дикой природе? – здесь подробнее.

Скриншот из видео

Пользователи соцсетей не только восхитились красотой животного, но и обеспокоились за его безопасность.

«Какой красивый и величественный лось!»,

«Не раскрывайте его местоположение, пожалуйста. Некоторые люди вполне могут решить охотиться на него, чтобы убить».

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Скриншот из видео

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