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Главная задача – игнорировать стресс. В Швеции турфирма предлагает вакансию профессионального лентяя

11.01.2018 - 11:33

Новости Швеции. Туристическое агентство TUI открыло в Стокгольме четыре вакансии для профессиональных лентяев. Заявки принимаются до 14 января.

Как сообщается на сайте TUI, обязанностей у кандидата нет. В рабочее время человек должен будет лежать на шезлонге. Работник может читать, слушать музыку, медитировать.

Главная задача – игнорировать стресс.

Идеальным кандидатом будет человек, который ставит отдых во главу угла. Бонус будет у тех, кого не интересует общение. Кандидат должен забыть про многозадачность. Желателен опыт сна на рабочем месте.

Работодатель предлагает уютный офис в центре Стокгольма. Интерьер очень похож на средиземноморский пляж с чудесными видами и множеством рабочих мест.

От соискателя требуется забыть о нешаблонном мышлении, испытывать неприязнь к словам «производительность» и «крайний срок». Работник должен уметь сосредотачиваться на своём расслаблении и не отвлекаться на внешние факторы.

Профессиональные лентяи нанимаются на срок с 22 января по 4 февраля. Смены с 7:00 до 13:00 и с 13:00 до 19:00.

Соискателю нужно написать о себе пару слов и приложить фотографию в максимальной расслабленной позе среди стрессовой обстановки.

Вакансию мечты предлагали и в осенью Минске.

Условие: ничего не делать и спать в перерывах между приёмами пищи – здесь подробнее.

Изображение: скриншот с сайта TUI

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