В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей

Новости Швеции. Срочные новости приходят в эти минуты из столицы Швеции. Как сообщает Reuters, в центре города грузовой автомобиль въехал в толпу людей. По данным агентства, есть пострадавшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.