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Видеофакт. Стычки с полицией на иранском фестивале в Стокгольме

15.03.2017 - 21:25

Новости Швеции. Иранский фестиваль в столице Швеции закончился стычками. Двое пострадавших госпитализированы с ножевыми ранениями.

Для того, чтобы утихомирить толпу, полицейские были вынуждены применить силу и арестовать около 30 дебоширов.

Кроме того, в местные участки поступили жалобы о нанесении увечий и сексуальных домогательствах. Есть сведения, что беспорядки продолжились и в поезде, шедшем из Стокгольма в университетский город. На нем с праздника возвращались 200 участников фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дабы избежать происшествий, на станции прибытия дежурили 13 патрулей полиции.

Видеофакт. Стычки с полицией на иранском фестивале в Стокгольме

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