Впервые за 35 лет группа АВВА записала две новые песни

Новости Беларуси. Впервые за 35 лет легендарная шведская группа ABBA записала две новые песни.

Об этом коллектив сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram. По словам исполнителей, они почувствовали, что было интересно снова что-то записать вчетвером. Так группа и поступила.

Музыканты отметили, что во время работы они заметили, что все было так, как раньше. А эти 35 лет перерыва стали лишь небольшим отпуском.

ABBA:

Может быть мы стали старше, но наша песня будет новой. Это очень хорошо.

Фото: instagram.com/abbaofficial

Песни будут представлены в декабре на телевизионном шоу.

АВВА появилась в 1972 году. Спустя 10 лет коллектив распался. За этот промежуток времени группа стала одной из самых популярных в мире.