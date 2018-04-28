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Впервые за 35 лет группа АВВА записала две новые песни

28.04.2018 - 12:37

Новости Беларуси. Впервые за 35 лет легендарная шведская группа  ABBA записала две новые песни.

Об этом коллектив сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram. По словам исполнителей, они почувствовали, что было интересно снова что-то записать вчетвером. Так группа и поступила.

Музыканты отметили, что во время работы они заметили, что все было так, как раньше. А эти 35 лет перерыва стали лишь небольшим отпуском.

ABBA:
Может быть мы стали старше, но наша песня будет новой. Это очень хорошо. 

Фото: instagram.com/abbaofficial

Песни будут представлены в декабре на телевизионном шоу. 

АВВА появилась в 1972 году. Спустя 10 лет коллектив распался. За этот промежуток времени группа стала одной из самых популярных в мире. 

В конце 2016 года ABBA объявила о своем воссоединении – здесь подробнее

Фото: instagram.com/abbaofficial

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