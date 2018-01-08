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Взрыв в Стокгольме произошел из-за ручной гранаты, предположительно привезенной из бывшей Югославии

08.01.2018 - 21:13

Новости Швеции. Полиция шведской столицы назвала причину взрыва у станции метро. По мнению экспертов, сдетонировала старая ручная граната, одна из тех, которые часто завозят из бывшей Югославии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снаряд мог пролежать в подвалах много лет, из-за чего представлял угрозу.

Сейчас правоохранители пытаются выяснить, как боеприпас оказался на улице. Напоминаем, днем 7 января у подземки Стокгольма мужчина поднял с земли предмет, который взорвался в его руках. От полученных ранений прохожий скончался в больнице. Его спутница получила травмы. Произошедшее как теракт не рассматривается.

В Стокгольме мужчина на улице поднял неизвестный предмет, который взорвался в его руках

Взрыв в Стокгольме произошел из-за ручной гранаты, предположительно привезенной из бывшей Югославии

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