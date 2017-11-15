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Как выглядит колье за 34 миллиона долларов с самым большим бриллиантом в истории торгов

15.11.2017 - 17:10

Новости Швейцарии. Колье швейцарского бренда продали за рекордные почти 34 миллиона долларов на аукционе в Женеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его украшает чистейший бриллиант весом 163 карата.

Это самый крупный драгоценный камень с подобными характеристиками из тех, что когда-либо выставлялись на торгах. Само колье состоит из 18 бриллиантов меньшего размера и 66 изумрудов. Над созданием ожерелья ювелиры трудились почти год.

На другие впечатляющие драгоценности можно посмотреть здесь и здесь.

Как выглядит колье за 34 миллиона долларов с самым большим бриллиантом в истории торгов
Как выглядит колье за 34 миллиона долларов с самым большим бриллиантом в истории торгов
Фото. Как выглядит колье за 34 миллиона долларов с самым большим бриллиантом в истории торгов
Как выглядит колье за 34 миллиона долларов с самым большим бриллиантом в истории торгов
Фото. Как выглядит колье за 34 миллиона долларов с самым большим бриллиантом в истории торгов
Как выглядит колье за 34 миллиона долларов с самым большим бриллиантом в истории торгов
Фото. Как выглядит колье за 34 миллиона долларов с самым большим бриллиантом в истории торгов
Как выглядит колье за 34 миллиона долларов с самым большим бриллиантом в истории торгов
Фото. Как выглядит колье за 34 миллиона долларов с самым большим бриллиантом в истории торгов
Как выглядит колье за 34 миллиона долларов с самым большим бриллиантом в истории торгов
Фото. Как выглядит колье за 34 миллиона долларов с самым большим бриллиантом в истории торгов

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