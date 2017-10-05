новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

«Недооцененная угроза природной катастрофы»: возможно ли цунами в Швейцарии

05.10.2017 - 18:46

Новости Швейцарии. По мнению ученых, в Швейцарии существует «недооцененная угроза природной катастрофы», несмотря на то, что в стране нет выхода к морю. Принимая во внимание давнюю историю цунами, ученые готовят дорогостоящий проект с целью предотвращения новой катастрофы.

До ближайшего к Швейцарии моря приблизительно 400 км, однако ученые полагают, что угроза существует, так как в стране находятся самые крупные в Западной Европе озера.

Интересно, что история цунами в Швейцарии уходит к 1601, когда в результате землетрясения 5,9 баллов в кантоне Унтервальд погибли восемь человек. Землетрясение стало причиной поднятия на Люцернском озере волн высотой четыре метра.

В тот же год, когда началось цунами на Женевском озере, в результате обвала в кантоне Вале погибли люди и скот. Тогда волна достигала 13 метров.

И в том и в другом случае цунами произошло из-за обвала и землетрясения, которые, по современным прогнозам, представляют для Швейцарии реальную угрозу.

Стефан Жирардклос, исследователь:
Образование огромных волн возможно и сегодня. Люди считают, что обычно озеро спокойно, но это не всегда так.

Согласно The Local, сильные землетрясения, такие как в кантоне Вале в 1946 ожидаются каждые 50-150 лет. В данное время ученые намерены реализовать проект стоимостью полтора миллиона франков, чтобы оценить шансы повторения катастрофы.

Перевод с Daily Mail: Харзеева Мария

«Недооцененная угроза природной катастрофы»: возможно ли цунами в Швейцарии

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Запорожец» на ковре в центре Минска: владельцу грозит штраф
«Запорожец» на ковре в центре Минска: владельцу грозит штраф
танец опоздавшей на рейс женщины взорвал интернет
Более 2 миллионов просмотров: танец опоздавшей на рейс женщины взорвал интернет
За несколько лет из музеев Британии украли около 600 экспонатов на миллион фунтов стерлингов
За несколько лет из музеев Британии украли около 600 экспонатов на миллион фунтов стерлингов
Маленькие супергерои в Национальной библиотеке: креативная шведская реклама
Маленькие супергерои в Национальной библиотеке: креативная шведская реклама
Фото: скриншот из видео
Огромный смерч на воде сняли на видео в Хорватии
Британский магнат купил на аукционе алмаз «Наш свет» размером с кулак
Британский магнат купил на аукционе алмаз «Наш свет» размером с кулак
Фото: Getty Images
Мифы о медицине: стоит ли отказываться от молочных продуктов, если вы больны
Древнее захоронение Карроукил
Зачем они это делали, остается загадкой: ритуал первых жителей Ирландии шокировал ученых
Все новости по теме Необычное
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru