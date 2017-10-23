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Несовершеннолетний из Латвии напал на прохожих с топором в Швейцарии

23.10.2017 - 10:32

Новости Швейцарии. 22 октября вечером в Швейцарии подросток совершил нападение с топором на улице.

По информации информагентств, в коммуне Флумс на северо-востоке страны 17-летний гражданин Латвии напал с топором на прохожих. Есть несколько пострадавших.

Полиция региона сообщила, что нападения произошли в нескольких местах города. Сначала молодой человек напал на людей в местном сквере, потом угнал автомобиль, попал на нем ДТП, а позже ранил еще несколько человек на автозаправке.

Подросток был арестован.

Во время задержания нападавшего ранили. В данный момент собирается информация о молодом человеке.

Полиция не сообщает, сколько человек пострадало. Серьезность и характер травм пока также не были озвучены.

Правоохранители считают, что арестованный подросток действовал один. В заявлении говорится о том, что не было никаких признаков того, что это был теракт.

Подробной информации о возможных мотивах молодого человека нет.

Это не единственный случай нападения на людей с оружием за последние несколько дней.

В центре Мюхнена неизвестный ранил ножом прохожих утром 21 октября, а в польском городе Сталёва-Воля в торговом центре мужчина с ножом напал на людей 20 октября.

Фото: twitter.com/NST_Online

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