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Один из самых известных альпинистов, швейцарец Уели Стек погиб, покоряя Эверест

30.04.2017 - 18:53

Новости Непала. На страницах Уели Стека в социальных сетях – сотни фотографий. Снимки, глядя на которые, дух захватывает. Стека за фантастическую выносливость и нечеловеческую скорость восхождения

называли «швейцарской машиной».

Покорение им самых знаменитых вершин мира запечатлены в десятках документальных фильмов.

Несколько дней назад на своей странице в Facebook Уели написал, что за день он поднялся на 7 тысяч метров от базового лагеря и вернулся обратно. Подобные походы альпинист считал «лучшей акклиматизацией».

Покорить Эверест он планировал уже в мае.

Тело Стека обнаружили сегодня утром у подножия горы Нупцзе, расположенной в двух километрах от Эвереста. Как отметили в Федерации альпинизма Непала, спортсмен, скорее всего, оступился и сорвался вниз.

Уели Стек. Источник фото: facebook.com/ueli.steck/

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