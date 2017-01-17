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Оживление экономики и реформирование капитализма: 47-й Всемирный экономический форум открылся в Давосе

17.01.2017 - 22:19

Новости Швейцарии. В швейцарском Давосе открылся 47 Всемирный экономический форум. В город съезжается вся мировая элита: главы государств и правительств, крупные банкиры и топ-менеджеры ведущих компаний более чем из 70 стран.

Ожидается, что нынешний форум соберет рекордное количество участников – около 3000 человек. 

Основные темы, которые предстоит обсудить делегатам – переосмысление международного сотрудничества, оживление глобальной экономики, реформирование капитализма и подготовка к четвертой промышленной революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оживление экономики и реформирование капитализма: 47 Всемирный экономический форум открылся в Давосе

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