В швейцарских Альпах десятки тысяч туристов отрезаны от мира из-за мощных снегопадов: возможен сход лавин

Новости Беларуси. Десятки тысяч туристов оказались заблокированы на курорте в швейцарских Альпах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пути отступления отдыхающим отрезали мощные снегопады.

Железнодорожное и транспортное сообщение между Церматтом и внешним миром приостановлено. Закрыты также подъемники и зимние трассы. Дороги скрылись под полутораметровыми сугробами.

Лишь 9 января вечером удалось восстановить подачу электроснабжения, которое было прервано из-за обрывов на линиях электропередачи. Сколько точно людей находится в плену непогоды – сказать сложно. Однако известно, что в сезон сюда приезжает от 10 до 20 тысяч любителей экстрима. Ситуация усугубляется тем, что в районе отмечается пятый – самый высокий – уровень лавинной опасности.