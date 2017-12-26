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В швейцарских Альпах при сходе лавины погибли три альпиниста, еще двое пострадали

26.12.2017 - 12:27

Новости Швейцарии. При сходе лавины в швейцарских Альпах погибли три альпиниста. Это мужчина и женщина из Швейцарии и мужчина из Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Еще двое пострадали. Они были обнаружены спасателями и доставлены в больницу. Ранее в австрийских Альпах произошел обвал горной породы. От внешнего мира до сих пор остаются  отрезаны 130 жителей долины Виппталь. На месте завала работают специалисты дорожно-ремонтной службы. Ожидается, что полностью его разобрать смогут не ранее 27 декабря.

Под селем оказалось около 150 метров трассы ведущей в долину. Местные жители уже назвали произошедшее «рождественским чудом», так как за несколько минут до сходы горных масс на рождественскую мессу по данной дороге прошла группа детей. К счастью, никто не пострадал.

В швейцарских Альпах при сходе лавины погибли три альпиниста, еще двое пострадали

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