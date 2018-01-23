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Всемирный экономический форум стартует в швейцарском Давосе: какие темы планируют обсудить

23.01.2018 - 12:32

Новости Швейцарии. В швейцарском Давосе открывается всемирный экономический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он продлится четыре дня – с 23 по 26 января.

В 2018 году ожидается присутствие более 70 глав государств и правительств – рекордное для форума число. Кроме того, на горнолыжном курорте соберутся почти 3 тысячи бизнесменов, экспертов, общественных деятелей и журналистов из 100 стран. В общей сложности на полях форума запланировано проведение более 400 сессий. Их темы различны: от экономики и безопасности до экологии и новейших научных разработок.

Всемирный экономический форум стартует в швейцарском Давосе: какие темы планируют обсудить
Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе
Фото. Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе
Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе
Фото. Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе

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