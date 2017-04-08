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По данным оппозиционных сил Сирии, погибли 80 человек

08.04.2017 - 17:22

Новости США. Антиамериканские протесты прокатились по всему миру. Люди выступают против авиаударов США по Сирии. В руках протестующие держат плакаты с лозунгами «Руки прочь от Сирии» и «Деньги на рабочие места, школы и здравоохранение. Не на войну!».

59 американских крылатых ракет 7 апреля были выпущены по сирийской авиабазе Шайрат.

Таков ответ Америки на химическую атаку в провинции Идлиб. В начале недели сирийские самолеты разбомбили склад боевиков. По трагической случайности в нем оказалось химическое оружие террористов.

По данным оппозиционных сил Сирии, погибли 80 человек.

Вашингтон сразу же заявил, что режим президента Асада нельзя больше терпеть. Хотя буквально несколькими днями ранее говорили, что Америка больше не ставит своей целью его свержение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным оппозиционных сил Сирии, погибли 80 человек

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