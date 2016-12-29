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Россия может сократить военное присутствие в Сирии

29.12.2016 - 21:54

Новости Сирии. Прорыв в договоренностях по Сирии.

Стороны конфликта в Арабской республике подписали сразу несколько документов.

Таким образом, буквально через несколько часов на территории страны вступит в силу перемирие. Поддержать его обещали все, однако сирийские правительственные войска не исключают, что боевики могут попытаться сорвать режим прекращения огня.

Эти соглашения не просто пакет временных мер, а старт переговорному процессу, который должен положить конец войне в Арабской Республике.

Длится она почти шесть лет. И за это время погибли сотни тысяч человек, не говоря уже о том, что эхо конфликта в Сирии отдается миграционным кризисом в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, Россия заявила, что намерена сократить военное присутствие в государстве, если хрупкий и временный мир сможет перерасти в перманентный.

Россия может сократить военное присутствие в Сирии

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