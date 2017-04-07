новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

США нанесли ракетный удар по Сирии, начав новую военную операцию на Ближнем Востоке

07.04.2017 - 10:47

Новости Сирии. Тревожные новости приходят с Ближнего Востока. США нанесли ракетный удар по Сирии, начав новую военную операцию в регионе.

Около 60 снарядов попали по аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Его использовали сирийские военные и российские Воздушно-космические силы. Между тем, в Пентагоне утверждают, что по части базы, где могли находиться самолеты России, удары не наносились.

Отметим, до этого момента коалиция во главе с США атаковала лишь цели «Исламского государства». Теперь эксперты говорят о новом этапе военного вмешательства США в Сирии.

Президент Дональд Трамп принял решение об авиаударе после совещания с Советом нацбезопасности. Таков ответ Америки на химическую атаку в сирийском Идлибе, которую Вашингтон приписывает президенту Башару Асаду.

В МИД Сирии заявляют, что цель надуманная. А запасы химсредств из страны были успешно вывезены. К тому же, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации арсенала страны. Более того, за разоружение Сирии организация в 2013 году получила Нобелевскую премию мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США нанесли ракетный удар по Сирии, начав новую военную операцию на Ближнем Востоке

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Растет количество жертв случайной атаки США на мечеть в сирийском Алеппо
Растет количество жертв случайной атаки США на мечеть в сирийском Алеппо
Случайный авиаудар самолетов США по мечети в Сирии унес жизни более 40 человек, десятки ранены
Случайный авиаудар самолетов США по мечети в Сирии унес жизни более 40 человек, десятки ранены
Переговоры в Астане по вопросам Сирии 16 февраля пройдут в закрытом режиме
Переговоры в Астане по вопросам Сирии 16 февраля пройдут в закрытом режиме
Переговоры по Сирии в Астане перенесли: сирийская оппозиция и делегаты Турции не приехали
Переговоры по Сирии в Астане перенесли: сирийская оппозиция и делегаты Турции не приехали
В Национальной библиотеке прошел круглый стол представителей ГАИ и СМИ
В Астане 15 февраля обсудят санкции для нарушителей перемирия в Сирии
Россия может сократить военное присутствие в Сирии
Россия может сократить военное присутствие в Сирии
В Алеппо вернётся мир и спокойствие: город освобождён полностью
В Алеппо вернётся мир и спокойствие: город освобождён полностью
Гуманитарная пауза в сирийском Алеппо: 4 ноября россияне на 10 часов откроют 2 коридора
Гуманитарная пауза в сирийском Алеппо: 4 ноября россияне на 10 часов откроют 2 коридора
Все новости по теме Война в Сирии
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru