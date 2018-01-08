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В Сирии террористы подорвали несколько автомобилей: погибли не менее 30 человек

08.01.2018 - 11:47

Новости Сирии. Серия взрывов в Сирии. В Идлибе террористы подорвали сразу несколько автомобилей, начиненных тоннами взрывчатки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами атак стали по меньшей мере 30 человек, более 70 пострадали.

Одна из машин взлетела на воздух у супермаркета, вторая – близ штаба одного из радикальных формирований. В результате терактов произошло обрушение нескольких зданий. В данный момент на местах работают правоохранители и медики. Спасатели пытаются извлечь из-под завалов выживших.

В Сирии террористы подорвали несколько автомобилей: погибли не менее 30 человек

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