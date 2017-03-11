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Все рядом со мной погибли: очевидец теракта 11 марта в сирийском Дамаске

11.03.2017 - 21:00

Новости Сирии. Сразу два взрыва прогремели 11 марта недалеко от кладбища в центре столицы Сирии. Жертвами теракта стали свыше 40 человек, более сотни ранены.

По предварительным данным, самодельные взрывные устройства на автовокзале в Дамаске активировали два террориста-смертника.

К месту трагедии прибыли медики и пожарные. Пострадавших доставляли в ближайшие больницы.

Хаитам Аль-Хуссейни, директор дамаскской больницы:
На данный момент найдены тела 41 человека. В различных отделениях нашей больницы находятся 15 раненых, которым оказывают медицинскую помощь. Несколько человек уже выписаны.

Пострадавший, гражданин Ирака:
Мы посетили кладбище и поехали на автобусную станцию. Начался дождь, и мы спрятались в недостроенном здании, чтобы не намокнуть.

Прямо рядом с нами что-то взорвалось. Все люди, которые были рядом со мной, погибли. Выжил только я.

Полиция предполагает, что атака была направлена против паломников из Ирана. Утром они прибыли в Дамаск, чтобы посетить священное для мусульман место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На кладбище похоронены участники битвы при Кербеле, которыми командовал внук пророка Мухаммеда.

Все рядом со мной погибли: очевидец теракта 11 марта в сирийском Дамаске
Все рядом со мной погибли: очевидец теракта 11 марта в сирийском Дамаске
Фото. Все рядом со мной погибли: очевидец теракта 11 марта в сирийском Дамаске
Все рядом со мной погибли: очевидец теракта 11 марта в сирийском Дамаске
Фото. Все рядом со мной погибли: очевидец теракта 11 марта в сирийском Дамаске

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