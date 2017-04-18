новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Фотофакт: братья из Словакии создали бесцветный кофе

18.04.2017 - 15:17

Новости Словакии. Кофе получил название CLR CFF (Clear Coffee). Он бесцветный и, по словам изобретателей, не оставляет налета на зубах. Если пролить напиток на одежду, то не останется и следа.

Кофе без цвета изобрели Адам и Дэвид Наги, братья из Словакии. Они уверяют: напиток идентичен обычному кофе. При его изготовлении стабилизаторы, консерванты, сахар или сахарозаменители не использовались.


Источник фото: instagram.com/clrcff/

На данный момент Clear Coffee доступен только в Великобритании и Словакии.

Кофе – это не только привычный эспрессо. Кофе – это целая культурная традиция, которую развивают все народы мира на свой вкус и лад. Одни – пьют холодный кофе, другие – горячий и крепкий. Мини-экскурсия по странам и их традициям приготовления этого ароматного, темпераментного напитка здесь.

Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Беларусь на ладошке: Музей космонавтики (видео)
«Чтобы хорошо соткать, нужно делать вверх-вниз». Где в Могилеве учат детей ткачеству
«Чтобы хорошо соткать, нужно делать вверх-вниз». Где в Могилеве учат детей ткачеству
Выставка, дегустация и конференция. Как в Минске отпраздновали Навруз
Выставка, дегустация и конференция. Как в Минске отпраздновали Навруз
Надежда Костеневич
Гуканне вясны: народные традиции и обряды
Зачем белорусские производители сшили костюм для знаменитого брюссельского мальчика?
Зачем белорусские производители сшили костюм для знаменитого брюссельского мальчика?
Беларуская мова сёння: чым яна прыцягвае беларусаў і паліглотаў з замежжа?
Бобруйск
Бобруйск станет культурной столицей Беларуси-2017
Гаданні ў Вадохрышча: як гадалі нашы продкі?
Все новости по теме Культурные традиции
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru