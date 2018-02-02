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Шанс 1 к 500 000. Американка родила три пары близнецов

02.02.2018 - 17:03

Новости США. 35-летняя Мисти Лэнг стала матерью трёх пар близнецов. Всего у неё семь детей. Мисти живёт в Вашингтоне и у неё самой есть брат-близнец.

Как сообщает Daily Mail, шанс родить три пары близнецов без ЭКО составляет 1 к 500 000. Первый раз Лэнг забеременела в 25 лет от своего первого мужа. Пара распалась во время второй беременности девушки, когда она единственный раз вынашивала одного ребёнка.

Фото: PA Real Life

Сейчас главой семейства является 32-летний Питер, с которым Лэнг встретилась в марте 2010 года. Мужчина был единственным ребёнком в семье и в будущем он хотел иметь много детей. За неделю до их свадьбы женщина узнала об очередной беременности.

Фото: PA Real Life

Когда пятеро детей подросли, Мисти пошла учиться в медицинскую школу. В мае 2017 года она снова забеременела. Учебный год женщина заканчивала на 11 неделе беременности. Лэнг надеется возобновить учёбу в 2019 году.

В сентябре 2017 года Мисти Лэнг завела блог «Triple Twinning», на страницах которого рассказывает о беременности и жизни женщины, у которой семь детей.

В США близнецы родились в разные месяцы и годы.

Роды начались в 2017 году, а закончились в 2018 году (подробности здесь).

Фото: PA Real Life

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