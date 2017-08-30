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Дома уходят под воду, люди уезжают из города: 10 фото разрушительного тропического урагана в США

30.08.2017 - 13:13

Новости США. Несколько дней назад на американский штат Техас обрушился крупнейший за последние 12 лет ураган «Харви».

Город Хьюстон почти наполовину ушел под воду. Более 13 000 человек были спасены после сильнейшего дождя, который сейчас называют самым мощным тропическим ливнем в истории США. Сумма ущерба, нанесенного ураганом, составляет более 20 миллиардов долларов и это далеко не окончательная цифра. По информации экспертов, эта стихия может стать самой дорогой в истории США.

Из-за мародерства в городе введен комендантский час – здесь подробнее.

Мы собрали 10 снимков разрушительной природной катастрофы, которая обрушилась на США. По прогнозам метеорологов, уровень воды через несколько дней может пойти на убыль.

Michael Ciaglo/Houston Chronicle via AP. Люди пробираются к спасательным лодкам через затопленную улицу.
Фото. Michael Ciaglo/Houston Chronicle via AP. Люди пробираются к спасательным лодкам через затопленную улицу.
Уровень воды в Техасе продолжает расти после пяти дней проливного дождя подряд. Был установлен новый рекорд по количеству осадков после тропического циклона. Они составили 1,32 метра. Это рекорд для континентальной части США.
Фото. Уровень воды в Техасе продолжает расти после пяти дней проливного дождя подряд. Был установлен новый рекорд по количеству осадков после тропического циклона. Они составили 1,32 метра. Это рекорд для континентальной части США.
AP Photo/Eric Gay. Мужчина спасает предметы из своего дома, который был разрушен ураганом Харви 29 августа 2017 года.
Фото. AP Photo/Eric Gay. Мужчина спасает предметы из своего дома, который был разрушен ураганом Харви 29 августа 2017 года.
AP Photo/David J. Phillip. Люди эвакуируются на лодке в Хьюстоне, потому что уровень воды все время поднимается.
Фото. AP Photo/David J. Phillip. Люди эвакуируются на лодке в Хьюстоне, потому что уровень воды все время поднимается.
Начальник полиции Хьюстона сказал, что полицейское управление города спасло от наводнения более 3500 человек, а начальник пожарной службы Хьюстона сказал, что пожарная служба города спасла более 400 человек. На фото: улица закрыта из-за наводнения.
Фото. Начальник полиции Хьюстона сказал, что полицейское управление города спасло от наводнения более 3500 человек, а начальник пожарной службы Хьюстона сказал, что пожарная служба города спасла более 400 человек. На фото: улица закрыта из-за наводнения.
Затопленные дома.
Фото. Затопленные дома.
Полицейский помогает эвакуироваться двум детям из-за высокого уровня воды.
Фото. Полицейский помогает эвакуироваться двум детям из-за высокого уровня воды.
Семья уезжает из затопленного города.
Фото. Семья уезжает из затопленного города.
Конгресс-центр в Хьюстоне стал главным приютом для эвакуированных. В здании размещены более 9 000 человек. По словам министра национальной безопасности, в настоящее время около 20 000 эвакуированных из-за урагана «Харви» находятся в укрытиях.
Фото. Конгресс-центр в Хьюстоне стал главным приютом для эвакуированных. В здании размещены более 9 000 человек. По словам министра национальной безопасности, в настоящее время около 20 000 эвакуированных из-за урагана «Харви» находятся в укрытиях.
По последним данным из-за шторма погибли около 30 человек, но точную цифру пока установить невозможно, пока паводковые воды не отступят.
Фото. По последним данным из-за шторма погибли около 30 человек, но точную цифру пока установить невозможно, пока паводковые воды не отступят.

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