новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

26-летний мужчина расстрелял прихожан церкви: что известно о трагедии в Техасе

06.11.2017 - 18:43

Новости США. Спецслужбы США не связывают стрельбу в Техасе с терроризмом. Сотрудники ФБР уже обыскали дом преступника. Однако пока какие-либо подробности не сообщаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее правохранители изъяли целый арсенал оружия из машины, на которой стрелок пытался скрыться. Жертвами стрельбы в американском городе Сазерленд-Спрингс стали 26 человек. Несколько десятков доставлены в больницы. Среди жертв кровавой расправы старики, дети и беременная женщина. Подробности трагедии в нашем сюжете.

26-летний мужчина расстрелял прихожан церкви: что известно о трагедии в Техасе

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Стрельба в церкви Техаса: видео с места трагедии
Стрельба в церкви Техаса: видео с места трагедии
МИД Беларуси осудил массовый расстрел в Техасе
МИД Беларуси осудил массовый расстрел в Техасе
В США объявлен 4-дневный траур по жертвам стрельбы в Техасе
В США объявлен 4-дневный траур по жертвам стрельбы в Техасе
Стрелок из Техаса был судим за нападение на жену и ребенка
Стрелок из Техаса был судим за нападение на жену и ребенка
Местный житель пытался остановить техасского стрелка. Рассказ мужчины
Местный житель пытался остановить техасского стрелка. Рассказ мужчины
«Они просто пришли помолиться, зачем нападать на них»: очевидцы о стрельбе в Техасе
«Они просто пришли помолиться, зачем нападать на них»: очевидцы о стрельбе в Техасе
Бывший служащий ВВС открыл стрельбу в церкви Техаса: погибли 26 человек
В Чикаго в кафе ворвался неизвестный в маске и открыл стрельбу: 1 человек погиб
В Чикаго в кафе ворвался неизвестный в маске и открыл стрельбу: 1 человек погиб
Все новости по теме Стрельба в США
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru