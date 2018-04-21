48-летняя Рэйчел Вайс и 50-летний Дэниел Крэйг готовятся к рождению первенца

Новости США. Актриса Рэйчел Вайс и актер Дэниел Крэйг готовятся к появлению на свет их первого общего ребенка.

Об этом актриса рассказала в интервью The New York Times. По словам Вайс, они с мужем с нетерпением ждут встречи с новым членом семьи.

Рэйчел Вайс:

Мы с Дэниелом так счастливы. У нас будет маленький человек. Мы не можем дождаться встречи с ним или с ней. Это такая загадка.

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Пара тайно поженилась летом 2011 года. В марте нынешнего года Дэниел Крэйг отметил юбилей – актеру исполнилось 50 лет. У него есть 25-летняя дочь от первого брака.

48-летняя Рэйчел Вайс воспитывает 11-летнего сына от режиссера Даррена Аронофски.