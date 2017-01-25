7 самых эффектных образов Мерил Стрип на красной дорожке «Оскара»

Фото. Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images. В 1983 году Мерил Стрип была номинирована на «Оскар» в четвертый раз в своей карьере за роль в драме «Выбор Софи». Актриса для торжественного мероприятия выбрала золотистое платье в духе моды восьмидесятых. Мерил Стрип на этой церемонии получила свою вторую статуэтку «Оскар» будучи беременной вторым ребенком.

Фото. Ron Galella/WireImage. В 1984 актриса третий год подряд получала номинацию на премию. В этот раз за роль в фильме «Силквуд», где она сыграла работницу фабрики по очистке плутония, которая борется за права своих коллег. На премии актриса появилась в легком розовом платье, с вышивкой на груди.

Фото. Jeff Kravitz/FilmMagic. Для церемонии 1999 года Мерил Стрип, которая к тому времени стала легендой Голливуда, выбрала светло-лиловое платье (Valentino). Для актрисы «Оскар - 1999» стал 11 номинацией. В этот раз она имела шанс получить премию за драму «Истинные ценности».

Фото. Chris Polk/FilmMagic. В 2007 году актриса была номинирована на «Лучшую женскую роль» в фильме «Дьявол носит Prada» за образ тираничного главного редактора журнала о моде. Нет никаких сомнений, какого бренда платье выбрала актриса для церемонии.

Фото. George Pimentel/WireImage. 2010 год принес актрисе 16 номинацию за роль повара в комедии «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту». Для церемонии Мерил Стрип выбрала изящное белое платье в пол.

Фото. Jeff Kravitz/Filmmagic. В 2012 году Мерил Стрип получила свою 3 статуэтку за роль Маргарет Тэтчер в фильме «Железная леди». Золотистые платья принесли удачу актрисе. Как и 19 лет назад в наряде такого цвета актриса поднялась на сцену за наградой. Этот «Оскар» приблизил актрису к рекорду Кэтрин Хепбёрн, которая выиграла 4 премии «Оскар» в актерской категории. Сумеет ли Мэрил Стрип повторить этот рекорд – узнаем в нынешнем году.