8 человек спасены с потерпевшего крушение самолета ВВС США

Новости США. Самолет военно-морских сил США потерпел крушение в Филиппинском море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На его борту было 11 человек, 8 из них спасены.

Самолет направлялся на авианосец «Рональд Рейган», который сейчас находится к юго-востоку от японского острова Окинава. В предполагаемом месте крушения начали поисково-спасательную операцию.

В связи с обострением отношений с КНДР Соединенные Штаты держат в западной части Тихого океана крупную группировку ВМС. В ноябре 2017 месяце «Рональд Рейган» с еще двумя авианосцами участвуют в совместных учениях с Японией и Южной Кореей.