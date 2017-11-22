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8 человек спасены с потерпевшего крушение самолета ВВС США

22.11.2017 - 17:47

Новости США. Самолет военно-морских сил США потерпел крушение в Филиппинском море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На его борту было 11 человек, 8 из них спасены.

Самолет направлялся на авианосец «Рональд Рейган», который сейчас находится к юго-востоку от японского острова Окинава. В предполагаемом месте крушения начали поисково-спасательную операцию.

В связи с обострением отношений с КНДР Соединенные Штаты держат в западной части Тихого океана крупную группировку ВМС. В ноябре 2017 месяце «Рональд Рейган» с еще двумя авианосцами участвуют в совместных учениях с Японией и Южной Кореей.

8 человек спасены с потерпевшего крушение самолета ВВС США

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