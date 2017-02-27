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Галерея: 8 лучших пар на ковровой дорожке премии «Оскар» в 2017 году

27.02.2017 - 10:50

Новости США. 26 февраля в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Оскар». Не обошлось без сюрпризов. 

Лучшим фильмом академики назвали драму «Лунный свет».

Мы уже писали о самых ярких моментах церемонии и лучших нарядах актрис, а теперь подготовили для вас подборку из самых красивых пар на ковровой дорожке. 

Автор: Шкет Елизавета

Фото: oscar.go.com
oscar.go.com. Джастин Тимберлейк и его супруга Джессика Бил были одной из самых заметных пар на церемонии. Актриса надела платье золотого цвета в пол. На самой премии Тимберлейк исполнил трек Can't Stop The Feeling!, который был номинирован на премию в категории «Лучшая песня».
Фото. oscar.go.com. Джастин Тимберлейк и его супруга Джессика Бил были одной из самых заметных пар на церемонии. Актриса надела платье золотого цвета в пол. На самой премии Тимберлейк исполнил трек Can't Stop The Feeling!, который был номинирован на премию в категории «Лучшая песня».
oscar.go.com. Коллега Тимберлейка Джон Ледженд пришел на церемонию со своей женой – моделью Крисси Тейген. Во время шоу певец исполнил две песни из мюзикла «Ла-Ла Ленд», где сыграл одну из ролей. Кстати, престижная премия у Ледженда уже есть – он стал лауреатом «Оскара» в 2015 году.
Фото. oscar.go.com. Коллега Тимберлейка Джон Ледженд пришел на церемонию со своей женой – моделью Крисси Тейген. Во время шоу певец исполнил две песни из мюзикла «Ла-Ла Ленд», где сыграл одну из ролей. Кстати, престижная премия у Ледженда уже есть – он стал лауреатом «Оскара» в 2015 году.
oscar.go.com. Стинг и его супруга Труди Стайлер вместе уже более 30 лет, поэтому жена певца решила поддержать его и на церемонии, где Стинг не только спел на сцене, но и был номинирован на премию в категории «Лучшая песня».
Фото. oscar.go.com. Стинг и его супруга Труди Стайлер вместе уже более 30 лет, поэтому жена певца решила поддержать его и на церемонии, где Стинг не только спел на сцене, но и был номинирован на премию в категории «Лучшая песня».
oscar.go.com. Дензел Вашингтон пришел на премию с супругой. Актер был одним из основных претендентов на премию, но, к сожалению, ему она не досталась – лауреатом стал Кейси Аффлек. В случае победы Вашингтон мог стать одним их самых титулованных актеров. Сейчас ему принадлежит титул рекордсмена по числу «Оскаров» среди темнокожих актеров.
Фото. oscar.go.com. Дензел Вашингтон пришел на премию с супругой. Актер был одним из основных претендентов на премию, но, к сожалению, ему она не досталась – лауреатом стал Кейси Аффлек. В случае победы Вашингтон мог стать одним их самых титулованных актеров. Сейчас ему принадлежит титул рекордсмена по числу «Оскаров» среди темнокожих актеров.
ru.hellomagazine.com. Николь Кидман на премию пришел поддержать ее супруг Кит Урбан. Он является известным австралийским музыкантом. Кидман в 2017 году номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана» за роль матери приемных детей из Индии в фильме «Лев». Статуэтка по итогам вечера актрисе не досталась, а победителем в данной категории стала Виола Дэвис.
Фото. ru.hellomagazine.com. Николь Кидман на премию пришел поддержать ее супруг Кит Урбан. Он является известным австралийским музыкантом. Кидман в 2017 году номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана» за роль матери приемных детей из Индии в фильме «Лев». Статуэтка по итогам вечера актрисе не досталась, а победителем в данной категории стала Виола Дэвис.
ru.hellomagazine.com. Мел Гибсон пришел на премию со своей возлюбленной Розалинд Росс, которая в начале 2017 года родила актеру и режиссеру 9 ребенка. В этом году Мел Гибсон был номинирован в режиссерской категории, а его фильм – военная драма «По соображениям совести» стала победителем в двух номинациях.
Фото. ru.hellomagazine.com. Мел Гибсон пришел на премию со своей возлюбленной Розалинд Росс, которая в начале 2017 года родила актеру и режиссеру 9 ребенка. В этом году Мел Гибсон был номинирован в режиссерской категории, а его фильм – военная драма «По соображениям совести» стала победителем в двух номинациях.
ru.hellomagazine.com. Компанию Бри Ларсон на нынешней премии составил ее жених Алекс Гринвальд. Напомним, что в прошлом году актриса стала победителем в главной актерской номинации среди женщин, поэтому в 2017-м Ларсон вручала статуэтку Кейси Аффлеку – за лучшую мужскую роль.
Фото. ru.hellomagazine.com. Компанию Бри Ларсон на нынешней премии составил ее жених Алекс Гринвальд. Напомним, что в прошлом году актриса стала победителем в главной актерской номинации среди женщин, поэтому в 2017-м Ларсон вручала статуэтку Кейси Аффлеку – за лучшую мужскую роль.
ru.hellomagazine.com. Дэмьен Шазелл пришел на церемонию со своей спутницей Оливией Хэмилтон. Фильм Шазелла получил рекордные в 2017 году 6 статуэток, включая режиссерскую. Однако главную награду «Ла-Ла Ленд» все же не смог получить – из-за ошибки организаторов фильм сначала назвали лучшим, а потом продюсерам пришлось отдать награду своим коллегам из фильма «Лунный свет».
Фото. ru.hellomagazine.com. Дэмьен Шазелл пришел на церемонию со своей спутницей Оливией Хэмилтон. Фильм Шазелла получил рекордные в 2017 году 6 статуэток, включая режиссерскую. Однако главную награду «Ла-Ла Ленд» все же не смог получить – из-за ошибки организаторов фильм сначала назвали лучшим, а потом продюсерам пришлось отдать награду своим коллегам из фильма «Лунный свет».

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