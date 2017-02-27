Галерея: 8 лучших пар на ковровой дорожке премии «Оскар» в 2017 году

Фото. oscar.go.com. Джастин Тимберлейк и его супруга Джессика Бил были одной из самых заметных пар на церемонии. Актриса надела платье золотого цвета в пол. На самой премии Тимберлейк исполнил трек Can't Stop The Feeling!, который был номинирован на премию в категории «Лучшая песня».

Фото. oscar.go.com. Коллега Тимберлейка Джон Ледженд пришел на церемонию со своей женой – моделью Крисси Тейген. Во время шоу певец исполнил две песни из мюзикла «Ла-Ла Ленд», где сыграл одну из ролей. Кстати, престижная премия у Ледженда уже есть – он стал лауреатом «Оскара» в 2015 году.

Фото. oscar.go.com. Стинг и его супруга Труди Стайлер вместе уже более 30 лет, поэтому жена певца решила поддержать его и на церемонии, где Стинг не только спел на сцене, но и был номинирован на премию в категории «Лучшая песня».

Фото. oscar.go.com. Дензел Вашингтон пришел на премию с супругой. Актер был одним из основных претендентов на премию, но, к сожалению, ему она не досталась – лауреатом стал Кейси Аффлек. В случае победы Вашингтон мог стать одним их самых титулованных актеров. Сейчас ему принадлежит титул рекордсмена по числу «Оскаров» среди темнокожих актеров.

Фото. ru.hellomagazine.com. Николь Кидман на премию пришел поддержать ее супруг Кит Урбан. Он является известным австралийским музыкантом. Кидман в 2017 году номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана» за роль матери приемных детей из Индии в фильме «Лев». Статуэтка по итогам вечера актрисе не досталась, а победителем в данной категории стала Виола Дэвис.

Фото. ru.hellomagazine.com. Мел Гибсон пришел на премию со своей возлюбленной Розалинд Росс, которая в начале 2017 года родила актеру и режиссеру 9 ребенка. В этом году Мел Гибсон был номинирован в режиссерской категории, а его фильм – военная драма «По соображениям совести» стала победителем в двух номинациях.

Фото. ru.hellomagazine.com. Компанию Бри Ларсон на нынешней премии составил ее жених Алекс Гринвальд. Напомним, что в прошлом году актриса стала победителем в главной актерской номинации среди женщин, поэтому в 2017-м Ларсон вручала статуэтку Кейси Аффлеку – за лучшую мужскую роль.